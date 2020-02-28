البحرين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وأضافت الوزارة أن الحالتين نقلتا إلى أحد المراكز الخاصة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المخبرية إصابتهما بالفيروس.



ولفتت إلى أن جميع الحالات الـ38 في وضع مستقر، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.



هذا وخوفا من تفشي الفيروس، أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين تمديد تعليق الرحلات الجوية القادمة من مطار دبي الدولي والمغادرة منه لمدة يومين اضافيين.



واكد بيان للمنامة ضرورة تطبيق قرار شؤون الطيران المدني بإلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي لمدة ثمان وأربعين ساعة أخرى.