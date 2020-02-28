الكعبي يدعو النواب العراقيين لعدم الانجرار نحو التحاصص

ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، طالب الكعبي "أعضاء مجلس النواب بالابتعاد عن ما تصبو إليه الأحزاب من محاصصة ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعا واكتوى بنيرانها طوال السنوات السابقة ، مشيراً الى أن أفراد هذه الاحزاب يجتمعون على الحصص في الوزارات في بداية تشكيل الحكومات حتى تمريرها ، وتراهم مختلفين ، متصارعين قبيل الانتخابات".



وقال إن "المتضرر من الاقتتال الدائر من أجل المغانم ،هو الشعب العراقي الذي ينتظر منا اليوم الإسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر إنجاز الموازنة وتنفيذ الاصلاحات"، مضيفاَ: "كفاكم اللعب على آلام وجراحات الشعب ،فالعراق أكبر من الجميع ،والاستمرار بنهجكم السائد تحدٍّ واضح لإرادة أبناء البلد".



وكانت رئاسة البرلمان العراقي قررت الخميس، تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى السبت المقبل.