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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 20:35
إصابة 4 جنود ‘‘إسرائيليين‘‘ بانقلاب جيب شمال غزة
وقالت المصادر إنه في نحو الساعة 11 ،من صباح اليوم الجمعة، أصيب أربعة جنود بجراح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية بالقرب من السياج في شمال القطاع.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847387
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