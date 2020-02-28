سلامة يحذر من تحول الأزمة في ليبيا إلى حرب إقليمية

وخلال مؤتمرٍ صحفي في جنيف، قال سلامة اِنّ عائلةً من 5 افرادٍ اُصيبت في منطقةِ قارابلي، كما تم قصفُ مطارِ معيتيقة وعدةِ احياءٍ في العاصمةِ طرابلس وضواحيها واعتبر ذلك تصعيداً غيرَ مقبول.



وقال اِنّ قصفَ المدنيين والمرافق العامة قد يرقى الى جريمةِ حربٍ .وحذّرَ من مخاطرِ اَنْ تتحولَ الحربُ في ليبيا الى حربٍ اقليمية بسببِ مشاركةِ اطرافٍ غيرِ ليبيةٍ من قريبٍ او بعيدٍ في القتال. واكد اَنَّ بعثةَ الاممِ المتحدة مصممةٌ على المضي قدماً في المساراتِ الثلاثةِ التي نتجت عن مؤتمرِ برلين بهدفِ حلِ الازمةِ الليبية.