الكرملين: بوتين وأردوغان قد يلتقيان في موسكو الأسبوع المقبل

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انه "يجري حالياً الإعداد على أعلى مستوى للقاء محتمل في موسكو في 5 أو 6 آذار".



ويشهد شمال سوريا توترا متصاعدا بعد قصف متبادل بين سوريا وروسيا من جهة وتركيا والجماعات المسلحة التابعة لها من جهة اخرى.