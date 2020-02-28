السيد الحوثي: يجب أن نخرج من واقع العالم الإسلامي المؤسف

واكد السيد الحوثي في كلمة مناسبة الجمعة الاولى من شهر رجب نبارك لشعبنا العزيز مناسبة جمعة رجب، والتي تحمل ذكرى دخول أهل اليمن للإسلام بعد وصول الإمام علي عليه السلام إلى صنعاء داعيًا للإسلام.



وقال الحوثي: " المنافقون نراهم اليوم في أمتنا كأصحاب المواقف المفضوحة إلى جانب أمريكا وإسرائيل فيما يتخذون موقفا عدائيًا ضد أبناء الأمة في اليمن وفلسطين وغيرها".



وتابع: : "الاستهداف المكثف لأمتنا فكريا واقتصاديًا وفي كل المجالات يركز على عناوين مهمة بهدف إضعافنا والسيطرة علينا".



وقال: "هناك الكثير من القيم الاسلامية فقدت عن الامة بسبب الاستهداف الخارجي والطغاة والجبارين وعلماء السوء، مشيرا الى ان "واقع العالم الاسلامي اليوم واقع مؤسف ويجب أن نخرج منه".