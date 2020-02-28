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الجمعة 28 شباط 2020 ساعة 23:28

الشرطة الهندية تعتقل المئات بعد اشتباكات في نيودلهي

الشرطة الهندية تعتقل المئات بعد اشتباكات في نيودلهي
وقالت الشرطة إن 38 شخصا على الأقل قُتلوا في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين هذا الأسبوع وسط انتقاد دولي متصاعد للسلطات لفشلها في حماية الأقلية المسلمة.

وقالت وسائل الإعلام إن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

وصرح المتحدث باسم شرطة العاصمة إم.إس رانداوا إن الشرطة تجمع أدلة وتشاهد مقاطع فيديو عن العنف وإنها اعتقلت بالفعل أكثر من 600 شخص.

وتابع رانداوا للصحفيين ”الاعتقالات مهمة للسيطرة على الموقف“ مضيفا أنه لا توجد بلاغات جديدة عن وقوع اشتباكات.

واندلعت الاشتباكات بسبب قانون الجنسية الجديد الذي أصدرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في ديسمبر كانون الأول والذي يمهد الطريق لمنح الجنسية للمقيمين من أتباع ست طوائف دينية من الدول المجاورة. ولم يشمل القانون المسلمين.

ويقول منتقدون إن القانون متحيز وإنه يأتي ضمن إجراءات أخرى مثل إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة مما زاد القلق على مستقبل المسلمين في الهند الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة.

واتهم المنتقدون أعضاء في حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي والذي لقي هزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية في دلهي في وقت سابق من الشهر الجاري بأنهم وراء أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع. ونفى حزب بهاراتيا جاناتا هذه المزاعم.

وتحول العنف إلى معارك شوارع بين جماعات هندوسية وأخرى مسلمة وبدت الشرطة غير فعالة بشكل كبير في مواجهة العنف.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي العنف ضد المسلمين والتعدي على المساجد والممتلكات.
رقم : 847407
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