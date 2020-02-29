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السبت 29 شباط 2020 ساعة 09:30

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
وأعرب حلف شمال الأطلسي عن تضامنِه مع أنقرة بينما اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على ضرورة خفض التصعيد والتحضير لاجتماع يبحث الوضع المقلق في محافظة إدلب.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا "قبل أن يخرج الوضع بالكامل عن السيطرة.

والخميس قتل 33 جنديا تركيا على الأقل بضربات جوية في ادلب.

سياسيا، اجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان الجمعة محادثات هاتفية سعياً إلى احتواء التصعيد، وسط احتمال عقد قمة بينهما الأسبوع المقبل في موسكو.
رقم : 847448
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