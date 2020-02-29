ترامب يعلن توقيع اتفاق مع طالبان “قريبا” بحضور بومبيو

وقال ترامب في بيان “قريبا، بتوجيهات مني، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع اتفاق مع ممثلي حركة طالبان، في حين سيصدر وزير الدفاع مارك اسبر إعلانا مشتركا مع حكومة أفغانستان”.



وتابع “في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان كي يحدد مستقبله. لذا، نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد لبلده” حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.



واضاف الرئيس الأميركي “في حال كانت طالبان والحكومة الأفغانية على مستوى الالتزامات، سنمضي قدماً لوضع حد للحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى الوطن”.



وسيتقلص عديد القوات الاميركية في مرحلة أولى من 12 ألف أو 13 حالياً إلى 8,600، فيما ستتابع عمليات الخروج في حال احترمت طالبان تعهداتها.



وبينما سيشرف بومبيو على توقيع الاتفاق مع طالبان، فإن وزير الدفاع مارك إسبر سيتولى عملية الإعلان المشترك مع الحكومة الأفغانية.



وغزت امريكا افغانستان منذ 2001 ولم تستقر البلاد من الاضطرابات والتفجيرات حتى الآن.