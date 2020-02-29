الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا

ونشرت سفارة الكيان الإسرائيلي في تركيا تغريدة على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، وجاء فيها أن "سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر مقتل الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم"، على حد تعبيرها.



وكانت تركيا أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف رتلاً عسكرياً تركياً في إدلب بسوريا إلى 33 جندياً، وأن جنوداً عدة آخرين تعرضوا لإصابات خطرة وتتم معالجتهم في هاتاي.



من جهتها أكدت روسيا أن 33 جندياً تركياً قتلوا، الخميس، في قصف للقوات السورية في محافظة إدلب كانوا ضمن مجموعات إرهابية، ولم يكونوا ضمن نقاطك المراقبة المحددة وفق اتفاق سوتشي، مشددة على ان من حق الجيش السوري الرد على الارهابيين.

