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السبت 29 شباط 2020 ساعة 10:20

ليبيا.. "الوفاق" تتهم روسيا و روسيا تتهم تركيا

ليبيا.. "الوفاق" تتهم روسيا و روسيا تتهم تركيا
تصريحات باشاغا جاءت خلال مداخلته في "قناة فبراير"، على خلفية القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة وحي "أبوسليم" بالعاصمة، في وقت سابق يوم الجمعة.

وأوضح باشاغا أنه "لن يكون هناك سكوت بعد اليوم، وسنستهدف جميع مواقع مليشيات خليفة حفتر جنوبي طرابلس، ونحن قادرون على الرد، ولدينا الإمكانيات للرد".

وأضاف: "لدينا معلومات مؤكدة أن الروس هم من يقفون وراء هجمات اليوم على معيتيقة وأبوسليم، الروس يريدون تدمير ليبيا وحفتر يريد السلطة".

وأكد الوزير قائلا: "لا خيار لنا سوى إعلان الهجوم وإبعاد مليشيات حفتر عن العاصمة طرابلس".

في سياق متصل، وجهت روسيا اتهامات لتركيا، الأربعاء الماضي، بـ"المساعدة في إعادة نشر مقاتلين أجانب" في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي،بحسب مصادر صحفية روسية.

وفي الإطار ذاته، قال بوغدانوف إن بلاده لا ترى استعدادا من طرفي النزاع في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية، التي تم التوصل إليها مؤخرا في مؤتمر برلين.
رقم : 847465
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