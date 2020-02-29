طالبان تأمر جميع مقاتلينها بالتوقف عن شن أي هجوم

كابول (اسلام تايمز) - اعلن متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ان هذه الحركة أمرت جميع مقاتلينها بالتوقف عن شن أي هجوم انتظارا للتوقيع على اتفاق مع أمريكا لإحلال السلام في أفغانستان.