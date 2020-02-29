أحدث العناوين :
أولى الخطوات الأفغانية للالتزام باتفاق السلام مع أمريكا
دمشق: الأمريكان يبيعون النفط السوري عبر تركيا
استمرار سياسة التنكيل بالأسرى الأطفال في سجون الاحتلال
الجیش الايراني يدشن مركزا تخصصيا لتشخيص ‘‘كورونا‘‘
هكذا ردت القاهرة على مزاعم باريس بشأن كورونا في مصر
المركزي الايراني: تغطية واردات السلع الاساسية بـ 14 مليار دولار
الملا عبدالغني يشكر إيران وباكستان لدعم السلام
فتح 3 معابر حدودية لتدفق السلع بين ايران والعراق
حقوقيون يفندون أكاذيب «الزياني» في مجلس حقوق الإنسان
اتفاق الدوحة.. هل يمهد للانسحاب الامريكي من افغانستان؟
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
29 February 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
0
السبت 29 شباط 2020 ساعة 11:56
طالبان تأمر جميع مقاتلينها بالتوقف عن شن أي هجوم
وأعلن مسؤولون بحركة طالبان اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847488
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
29 شباط 2020
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
29 شباط 2020
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
29 شباط 2020
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
29 شباط 2020
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
28 شباط 2020
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
28 شباط 2020
العوائق الأربع أمام محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة
28 شباط 2020
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب
28 شباط 2020
عشرات آلالاف يؤدون صلاة الفجر بمعظم المساجد بفلسطين المحتلة
28 شباط 2020
فشل أمريكا المستمر في حروبها المستمرة
28 شباط 2020
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
27 شباط 2020
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
27 شباط 2020
أحدث العناوين
أولى الخطوات الأفغانية للالتزام باتفاق السلام مع أمريكا
دمشق: الأمريكان يبيعون النفط السوري عبر تركيا
استمرار سياسة التنكيل بالأسرى الأطفال في سجون الاحتلال
الجیش الايراني يدشن مركزا تخصصيا لتشخيص ‘‘كورونا‘‘
هكذا ردت القاهرة على مزاعم باريس بشأن كورونا في مصر
المركزي الايراني: تغطية واردات السلع الاساسية بـ 14 مليار دولار
الملا عبدالغني يشكر إيران وباكستان لدعم السلام
فتح 3 معابر حدودية لتدفق السلع بين ايران والعراق
حقوقيون يفندون أكاذيب «الزياني» في مجلس حقوق الإنسان
اتفاق الدوحة.. هل يمهد للانسحاب الامريكي من افغانستان؟
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
إيران تسیر 6 رحلات جوية لمطار دبي
قطر تعلن الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا
الرئيس الافغاني: الحوار مع طالبان كان مدعاة للارتياح
قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام خسروشاهي
موسكو ترد على طلب أردوغان تركه 'وجها لوجه' مع سوريا
بومبيو: الاتفاق مع طالبان يجب أن يوصل الى السلام
بيان قيادة الجيش اللبناني حول استشهاد عسكري في الهرمل
إعادة فتح الحدود المشتركة بين ايران وباكستان
سماع دوي انفجارات عنيفة في جيزان جنوب السعودية
الأكثر قراءة
الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافة لـ‘‘داعش‘‘ في خانقين
قبائل منبّه بصعدة تعلن النفير العام وتسير قافلة دعم للجبهات
الفتح تكشف عن موقف جديد من التصويت على حكومة علاوي
الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق "داعش" خارج العراق
صادقون توضح موقفها من الترشح في حكومة علاوي
إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق الخوبة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة: صفقة القرن لا قيمة لها
الصحة العراقية تكشف إجراءاتها بشأن "كورونا"
حزب الله يدين العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على دمشق
برلماني روسي: واشنطن تمهد الطريق لنشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا
غدا.. ازاحة الستار عن 4 منظومات للدفاع الجوي باليمن
"تحالف القوى" العراقي يكشف موقفه من تكليف علاوي
لبنان في عهدة "كورونا" وباءً واقتصادا ومالاً
اعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب فيروس كورونا
لأول مرة.. رئيس ألمانيا يزور السودان بعد رفع الحظر
قبلان: نتمنى التريث لأداء الزيارات الدينية للحد من انتشار كورونا
بری یشدّد على ضرورة ايجاد علاج جذري لـ‘‘كورونا الكهرباء‘‘
معارك ضارية في النيرب والجيش السوري يضرب مطار تفتناز
حزب الاتحاد اللبناني يستنكر جريمة الاحتلال في خان يونس
انتخاب الوفاء لايران والثورة
الأخبار الساخنة
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني
أبرز التطورات على الساحة السورية 6-12-2019
الأكثر بحثًا
الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب