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السبت 29 شباط 2020 ساعة 12:47

مادورو: “كورونا” قد يكون اختُرع كسلاح بيولوجي ضد الصين

مادورو: “كورونا” قد يكون اختُرع كسلاح بيولوجي ضد الصين
ونقلت وزارة الخارجية الفنزويلية عن مادورو قوله أمس الجمعة “تم إجراء تحليلات في العالم تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلالة تم اختراعها لأغراض الحرب البيولوجية ضد الصين”.

وأضاف مادورو “هناك الكثير مما يشير إلى حقيقة ذلك الأمر، ويجب أن نصرح بذلك، وندق ناقوس الخطر من أجل منع استخدام فيروس كورونا كسلاح ضد الصين وشعوب العالم”، وتابع “الحضارة الإنسانية لم يسبق أن واجهت مثل هذا المرض”.

وتم تسجيل فيروس كورونا في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية وهي أكثر مدن وسط الصين كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.

وأسفر المرض عن وفاة نحو 2800 شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 80 ألف شخص، وانتشر الفيروس إلى أكثر من 50 دولة في العالم.
رقم : 847513
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