هذه حصيلة جديدة للعدوان السعودي الإماراتي على اليمن

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه اليوم، أن إجمالي الشهداء من المدنيين بلغ 16,593 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 25,912 جريحا، ليصل إجمالي الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين إلى 42،505 شهداء وجرحى.



وأضاف التقرير أن من بين الشهداء 3،718 شهيدا من الأطفال، و3،927 جريحا من الفئة عينها، فيما بلغت حصيلة الشهداء بين النساء 2،352 شهيدة، أما الجرحى فوصل العدد إلى 2،713 جريحة، أما فئة الرجال فبلغت حصيلة الشهداء 10،523 شهيدا، وعدد الجرحى 19،272 جريحا.



يشار إلى أن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بدأ شن غاراته الإجرامية على الشعب اليمني يوم الـ26 مارس 2015، مرتكبا مئات المجازر بحق الأطفال والنساء في جرائم حرب غير مسبوقة وبتؤاطؤ دولي وأممي.