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السبت 29 شباط 2020 ساعة 13:20
ملك ماليزيا يعين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء
وقال القصر الملكي في بيان إن محيي الدين سيؤدي اليمين الدستورية في أول مارس المقبل.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847525
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