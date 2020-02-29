مسؤول ايراني يتعافى بعد اصابته بفيروس كورونا

ونفى البيان ان يكون عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام قد اصيب بغيبوبة ، مشيرا الى أن الأوكسجين في الدم يتزايد.



يذكر ان والدة "مير محمدي" وشقيقة المرجع الديني شبيري زنجاني قد توفيت اثر اصابتها بفيروس كورونا.