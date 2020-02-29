قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام خسروشاهي

وجاءت رسالة العزاء لسماحته بهذه المناسبة على الشكل التالي :



بسم الله الرحمن الرحيم



انني اقدم العزاء والمواساة بوفاة العالم المجاهد حجة الاسلام السيد هادي خسروشاهي (رحمه الله) الى اسرة الفقيد ومحبيه والراغبين في مؤلفاته.



لقد كان الفقيد شخصا دؤوبا في مجال الدعوة للتعاليم الاسلامية من خلال تأليف العديد من المقالات وترجمة الكتب المختلفة على مدى 60 عاما من عمره، كما جسّد ارادة حازمة ومنقطعة النظير في سياق التقريب بين المذاهب الاسلامية و وحدة المسلمين.



ان الجهود الدبلوماسية لخدمة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفاتيكان والقاهرة شكّلت جانبا اخر من التضحيات التي قدمها هذا الصديق القديم.



انني اسأل الباري تعالي ان يمّن على الفقيد بالرحمة والغفران وان يحشره مع اسلافه الطاهرين.



السیّدعلی الخامنئي