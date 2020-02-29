الرئيس الافغاني: الحوار مع طالبان كان مدعاة للارتياح

وأضاف غني خلال مؤتمر صحفي له اليوم حول اتفاق السلام بين طالبان وواشنطن أن: "اليوم هو لحظة اجتياز الماضي وشعبنا لطالما كان تواقا للكرامة، لدينا الرغبة في الوصول الى السلام في افغانستان وشعبنا اظهر القدرة على تبني المستقبل.



وأكد الرئيس الافغاني أن: "علاقتنا شفافة والناتو والحليف الامريكي لم يدخروا وسعا لتعزيز هذه الشراكة". و أن القوات الأفغانية قد خفضت من التصعيد في الفترة الاخيرة.



وتابع الرئيس الأفغاني قائلا: القوات الافغانية تحمي دستورنا وشعبنا الافغاني ويجب وضع حد لاربعة عقود من الحرب وترسيخ السلام في افغانستان و أن السلام جزء من خطتنا وهدف لمجتمعنا لاعادة بناء البلاد.