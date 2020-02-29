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السبت 29 شباط 2020 ساعة 17:39

هكذا ردت القاهرة على مزاعم باريس بشأن كورونا في مصر

هكذا ردت القاهرة على مزاعم باريس بشأن كورونا في مصر
وأكد رئيس مدبولي أن "مصر خالية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة يتم تداولها حول ذلك الأمر، مؤكدا أنه بالأمس تم الاشتباه فى حالتين قادمتين من إحدى الدول الأوروبية، حيث تبين أن حالتهما سلبية"، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع.

جاء ذلك خلال تفقد مدبولى الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي للتأكد من إجراءات الفحص الطبي على القادمين من الدول المختلفة، وبرفقته وزير السياحة والآثار، ووزير قطاع الأعمال العام.

وقال رئيس الوزراء، إن إجراءات الكشف الصحى بالمطارات والموانئ المصرية تتم بشكل احترافى، مطالبا بعدم السير وراء الشائعات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى نقلها، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة لمواجهة تلك الأوبئة والأمراض، معلنا أنه يجرى تجهيز أماكن بجميع المحافظات على غرار مستشفي النجيلة فى مطروح فى حالة حدوث أى طارئ، مؤكدا على أن مصر خالية من الكورونا.

وبينما أعلنت فرنسا عودة 6 من مواطنيها مصابين بالفيروس من مصر، نفت المنظمة علمها بوجود أي حالات أخرى في مصر، بحسب شبكة سكاي نيوز.

في السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن هناك حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات منظمة إلى مصر.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن فيران قوله بأن إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة في بلاده ارتفع إلى 57 حالة، وأضاف على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غربي فرنسا، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، بعد أن كان إجمالي الإصابات 38، يوم الخميس الماضي.
رقم : 847561
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