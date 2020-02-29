الجیش الايراني يدشن مركزا تخصصيا لتشخيص ‘‘كورونا‘‘

وأطلق تسمية (مختبر الخطوط العامة لتشخيص فيروس كورونا) على المركز الجديد الذي يهدف تشخيص واستمرار المسار العلاجي لهذا الفيروس.



وبدأ المركز أعماله اعتبارا من اليوم السبت تقديم الخدمات للمصابين بفيروس كورونا.