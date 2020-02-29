الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 شباط 2020 ساعة 17:50

استمرار سياسة التنكيل بالأسرى الأطفال في سجون الاحتلال

استمرار سياسة التنكيل بالأسرى الأطفال في سجون الاحتلال
وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال ومنذ نقل عشرات الأطفال الأسرى من سجن عوفر الى الدامون، قبل شهرين تقريباً لم يوفر لهم أيا من المتطلبات الحياتية التي يحتاجونها للعيش بالحد الادنى رغم المطالبات المستمرة من قبلهم والخطوات الاحتجاجية التي نفذوها والتي قابلتها الادارة بمزيد من القمع والعقوبات.

وأضاف الأشقر أن ادارة السجن قامت الأسبوع الماضي بعزل أربعة أطفال عقاباً على اعادة وجبات الطعام كخطوة احتجاجية على ظروفهم القاسية وعدم صلاحية الطعام المقدم لهم من الادارة للأكل، وتقمع الادارة بكل قسوة مطالبات الأشبال بتحسين ظروف اعتقالهم.

وأشار الى ان الاحتلال لا يزال يماطل في نقل ممثلين بالغين للإقامة في اقسام الأشبال الذين نقلوا الى الدامون لرعاية شئونهم وحمايتهم من استفراد ادارة السجون بهم وابتزازهم، ويحاول طرح حلول جانبية للالتفاف على المطلب الأساسي للأسرى، كالسماح للممثلين البالغين بالتواجد لساعات قليلة ثم يغادرون أقسام الاشبال الى غرفهم.

ويسعى الاحتلال للانتقام من الأطفال بعيداً عن ممثليهم ويمارس بحقهم كل اشكال الانتهاك والعقوبات، مؤكداً على عدم موافقة قيادة الحركة الأسيرة بغير وجود ممثلين عن الأشبال للاعتناء بهم، وحمايتهم، وتنظيم شؤون ومتطلبات حياتهم اليومية، وضبط وتوجيه سلوكهم، والدفاع عن حقوقهم أمام إدارة سجون الاحتلال، ووضع برنامج تعليمي تربوي تثقيفي للاستفادة من فترات وجودهم في السجون.

وكشف الأشقر أن الاحتلال قام بنقل الأطفال الى أقسام مهجورة منذ سنين طويلة في الدامون تمتلئ بالحشرات والصراصير، ولا تصلح للحياة، ولا تدخلها أشعة الشمس ولا الهواء، غرفها صغيرة وبعضها لا يوجد لها نوافذ، وتنتشر فيها الرطوبة، والحمامات خارج الغرف ووضعها سيء ولا يوجد لها ابواب، ومساحة الفورة صغيرة جداً، وهي عبارة عن ممر رائحة كريهة.

كذلك منع الاحتلال الأطفال من زيارة ذويهم وحرمهم من الكنتين، ورفض توفير أجهزة كهربائية لطهو الطعام، كما يرفض توفير ملابس او اغطيه شتوية لهم تقيهم من برد الشتاء، مما ادى الى اصابه العديد منهم بالأمراض.

وطالب مركز أسرى فلسطين كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الصليب الاحمر للتدخل العاجل، للاطلاع على أوضاع القاصرين في الدامون، ووضع حد لجرائم الاحتلال بحقهم، والضغط لتحسين اوضاعهم وتوفير حقوقهم الاساسية، ونقل ممثليهم من البالغين الى أقسامهم.
رقم : 847564
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
29 شباط 2020
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
29 شباط 2020
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
29 شباط 2020
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
29 شباط 2020
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
28 شباط 2020
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
28 شباط 2020
العوائق الأربع أمام محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة
العوائق الأربع أمام محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة
28 شباط 2020
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب
28 شباط 2020
عشرات آلالاف يؤدون صلاة الفجر بمعظم المساجد بفلسطين المحتلة
عشرات آلالاف يؤدون صلاة الفجر بمعظم المساجد بفلسطين المحتلة
28 شباط 2020
فشل أمريكا المستمر في حروبها المستمرة
فشل أمريكا المستمر في حروبها المستمرة
28 شباط 2020
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
روحاني: سنهزم كورونا..تعافي ١٢ من المصابين بالفايروس
27 شباط 2020
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
الإمام الخامنئي يثمن جهود الكوادر الصحية بمكافحة فيروس كورونا
27 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب