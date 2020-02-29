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السبت 29 شباط 2020 ساعة 17:53

أولى الخطوات الأفغانية للالتزام باتفاق السلام مع أمريكا

أولى الخطوات الأفغانية للالتزام باتفاق السلام مع أمريكا
وشدد زعيم طالبان على ضرورة التزام عناصر الحركة بالاتفاق الذي وقع اليوم بين الحركة والولايات المتحدة في الدوحة، لإحلال السلام ووقف العنف في أفغانستان.

ونقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية عن زعيم طالبان أن "لا ينبغي على أي مسؤول أو فرد بالإمارة الإسلامية أو من العامة خرق تلك البنود، وعلى كل شخص أن يعدها التزاما"، مضيفا "الإسلام لا مكان فيه لخيانة العهد والخديعة".

وتابع أن "الإمارة الإسلامية تؤمن بالحفاظ على علاقات ثنائية إيجابية مع العالم، وخاصة مع الدول الإقليمية، وتلتزم بمبدأ حسن الحوار".

وتابع، "إذا عارض أو خرق الطرف الآخر الاتفاق، فعلى الأمة كلها الإبقاء على قدرات دفاعية قوية".

وفي السياق نفسه، قال نائب زعيم حركة طالبان الأفغانية، الملا عبد الغني برادر، إن الحركة تريد أن تمد الجسور مع جيران أفغانستان ومع الأسرة الدولية، وتريد أيضا علاقات أخوية مع جميع الدول.

وأكد برادر، خلال مراسم توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية، الدوحة، اليوم السبت "كقوة سياسية نريد أن نمد الجسور مع جيراننا ومع الأسرة الدولية ونريد علاقات أخوية مع جميع الدول".

وأضاف "آمل مع انسحاب القوات الأجنبية أن يكون بمقدور الأمة الأفغانية مزاولة حياة مزدهرة"، مشيرا إلى أن "الأمة الأفغانية عانت الأمرين منذ 4 عقود". ولفت إلى أن "إمارة أفغانستان توصلت لاتفاق مع أمريكا وهم ملتزمون بإنفاذ هذا".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، وقعتا، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية، الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع عن حركة "طالبان"، الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد. ويقضي الاتفاق بين أمريكا و"طالبان" بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، خلال 14 شهرا.

ونص الاتفاق أيضا على أن أمريكا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.

كما أن أمريكا والحكومة الأفغانية ستفرجان عن نحو 5 آلاف أسير، وطالبان ستفرج عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس/آذار الجاري. بالإضافة إلى أن أمريكا تهدف إلى رفع العقوبات عن أعضاء طالبان بحلول أغسطس/آب 2020.

وأكد الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها والتحالف من خمس قواعد عسكرية، خلال 135 يوما.
رقم : 847570
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