ما حقيقة أنباء وفاة المشير حسين طنطاوي

وقال اللواء فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في تصريح صحفي: تواصلت معه وهو في منزله وبصحة جيدة.



يأتي هذا النفي بعد أن تصدر هاشتاغ "طنطاوي مات" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار شائعات عن وفاة المشير طنطاوي.