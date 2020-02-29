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السبت 29 شباط 2020 ساعة 17:59
مصر..
ما حقيقة أنباء وفاة المشير حسين طنطاوي
وقال اللواء فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في تصريح صحفي: تواصلت معه وهو في منزله وبصحة جيدة.
يأتي هذا النفي بعد أن تصدر هاشتاغ "طنطاوي مات" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار شائعات عن وفاة المشير طنطاوي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847574
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