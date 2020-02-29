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السبت 29 شباط 2020 ساعة 18:44

احباط مخططات استيطانية وتخريبية في جبل العرمة

احباط مخططات استيطانية وتخريبية في جبل العرمة
وأفاد عواد في تصريح صحفي أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا صباح اليوم السبت جبل العرمة جنوب نابلس، لليوم الثاني على التوالي، لكن تواجد عدد من الشبان من بلدة بيتا وعورتا والقرى المجاورة للجبل أفشل مخططاتهم التخريبية والاستيطانية.

وأشار إلى أن أهالي القرى والبلدات المجاورة لبّوا نداء الشبان المتواجدين على قمة الجبل وبشكل عاجل، مما جعل المستوطنين ينسحبون بشكل سريع.

وأوضح أن الأوضاع في هذه اللحظات يسودها الهدوء الحذر، بعد يوم عصيب انتهى مساء أمس، بدحر المستوطنين وجنود الاحتلال عن مخططاتهم الاستيطانية في الاستيلاء على الجبل وهدم سارية العلم على قمته.

وشدد عواد على أهمية تضافر الجهود في مواجهة المخططات الاستيطانية، مبيّنا أن ما حدث أمس خير دليل على أن هذا الاحتلال وهذا الاستيطان لن يتوقف عن مطامعه إلا بتكاتف الجميع ضمن وقفة شعبية جدية على أرض الواقع، لا ببيانات استنكارية هنا أو هناك.

وأصيب أكثر من 190 مواطنا أمس، خلال مواجهات عنيفة دارت بين قوات الاحتلال ومستوطنين، وبين أهالي البلدات والقرى المجاورة لجبل العربة.

ويكتسب الجبل الممتد على مسافة قرابة 250 دونما أهمية استراتيجية للمناطق المطل عليها في حقب تاريخية مختلفة، ويضم الموقع سبعة خزانات للمياه "صهاريج" ضخمة، ويصل بينها قنوات مائية تعتمد على مياه الأمطار، واكتشف فيه ثلاث مقابر حجرية ودرج ومداخل متواجدة في المنطقة الشمالية للجبل.

وشهدت الفترة الماضية دعوات استيطانية لتنظيم مسارات للمستوطنين لجبل "العرمة"، آخرها كان صباح أمس الجمعة، لكن في ظل التحدي والإجراءات العملية الشعبية، أفشلت حتى اللحظة المخططات الاستيطانية.
رقم : 847580
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