روحاني یقترح اجتماعاً ثلاثیاً یجمع ایران وسوریا وترکیا

طهران (اسلام تايمز) - اكد الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان ضرورة اجتثاث الارهابية والحفاظ على ارواح الابرياء في ادلب .