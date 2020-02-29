الاتحاد الأوروبي يدعو الافغانيين للاسراع بمفاوضات السلام

وقال الاتحاد في بيان إن "الاتحاد يعتبر الإعلان المشترك للتسوية بين الولايات المتحدة وطالبات خطوة أولى هامة نحو السلام الشامل"، حسب اعتباره؛ مؤكدا أنه "لا ينبغي تفويت الفرصة الحالية للتحرك نحو السلام".



وتابع البيان أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر أن تبدأ تلك المفاوضات الأفغانية والتي يتولاها الأفغان، والتي هي في صلب ذلك الاتفاق، أن تبدأ دونما تأخير".



ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان اليوم السبت قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون الأربعة عشرة شهرا المقبلة وإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في هذا البلد.