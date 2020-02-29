عشرات الارهابيين الفرنسيين يشاركون في معركة إدلب

ويظهر شريط مصور تلقته القناة ومدته أربعون ثانية ثلاثة ارهابيين خلف تحصينات يطلقون النار من بنادق رشاشة ويتحدثون بالفرنسية.



وافاد مراسل القناة وسيم نصر المتخصص في الشبكات الارهابية ان هؤلاء ارهابيون فرنسيون يواجهون الجيش السوري في محافظة إدلب.



واوضح نصر "أنهم عشرات الاشخاص الموجودين في المنطقة منذ 2013 في إطار مخيم على الحدود التركية السورية".



ولفت الصحافي الى أنه اجرى مقابلة "لساعتين" مع "ابرز من يجندون الفرنسيين للتوجه الى سوريا" المدعو عمر محسن الذي يؤكد انه مستقل ولا يتبع لاي جماعة سواء القاعدة او تنظيم داعش.



ويرجح ان أحد المقاتلين في الشريط هو أحد ابناء محسن، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ كانون الاول/ديسمبر 2019، تشن القوات السورية هجوما عنيفا لاستعادة محافظة ادلب .



وتحولت المواجهات معركة دبلوماسية بين روسيا التي تدعم دمشق وتركيا.



وفي الاسابيع الاخيرة، كرر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطالبته القوات السورية بالانسحاب من بعض المناطق التي كانت يحتلها الارهابيون في ادلب.



وتعرضت تركيا الخميس لخسائر كبيرة وخسرت 33 من جنودها في ضربات جوية سورية.