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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 10:22

أونروا: عجز مالي تاريخي يهدد بوقف خدماتنا

أونروا: عجز مالي تاريخي يهدد بوقف خدماتنا
وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لرئاسة "أونروا": "إذا لم يتم سد العجز المالي الكبير لموازنة الوكالة، والذي يقدر بـ مليار و275 مليون دولار، قبل أيار/ مايو القادم فإن برامج كثيرة في خدمات "أونروا" سوف تتأثر مثل: التعليم والصحة وتوزيع المواد الغذائية في جميع مناطق العمليات الخمس".

وأضاف أبو حسنة: "سندخل في فرض إجراءات صارمة حتى نتمكن من مواصلة العمل".

وأشار إلى أن العجز المالي في موازنة أونروا "تاريخي"، واصفا الوضع المالي للوكالة بـ"خطير جدًّا"، ولم يسبق في التاريخ منذ إنشائها.

وأوضح أن "أونروا" أعلنت مؤخرًا عن موازنتها لهذا العام، وهي مليار و400 مليون دولار، إلا أنه لم يصل منها سوى 125 مليون دولار فقط، حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ونبّه إلى وجود تعهدات من دول عدّة بدفع حوالي 299 مليون دولار، وذلك قبل وصول مبلغ الـ 125 مليون دولار.

وقال: "هذا عجز مالي غير مسبوق في تاريخ أونروا، حيث لم يحصل من قبل أن نقترب من دخول مارس ولا يوجد في خزينة أونروا سوى مبلغ صغير من المال".

وتابع: "لا يوجد تمويل لبرنامج الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية، في حين يتم الاستدانة من ميزانية البرامج العامة لتغطية نفقات الطوارئ، في حين ستنفد في يونيو المقبل أموال برنامج الطوارئ في سورية".
رقم : 847839
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