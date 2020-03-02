الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 10:29

84 انتهاكا ‘‘إسرائيليا‘‘ ضد الإعلام الفلسطيني في فبراير

84 انتهاكا ‘‘إسرائيليا‘‘ ضد الإعلام الفلسطيني في فبراير
وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير لها امس الأحد، أن من تلك الانتهاكات، رُصد 24 اعتداء على الصحفيين خلال ممارسة نشاطاتهم باستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وغاز الفلفل، والركل والضرب، حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

كما شهد شهر شباط/ فبراير، هجومًا كبيرًا لمنع الصحفيين من رصد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، باستخدام جميع أنواع الاعتداءات رغم ارتدائهم ما يشير إلى أنهم صحافيون.

وأشارت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال الشهر الماضي، من حملات الاعتقال والاستدعاء والاستهداف والإبعاد بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأظهرت المعطيات اعتقال 4 صحفيين وإعلاميين وكتاب أُفرج عنهم لاحقًا، في حين احتجز الاحتلال 4 آخرين، عدا عن تسجيل 5 حالات تمديد اعتقال، وتأجيل حكم لاثنين، وإصدار حكم لواحد، اضافة الى عقد جلسة محاكمة لآخر.

وبشأن منع الصحفيين من تغطية الأحداث ومتابعة العمل، أشار البيان إلى 16 حالة منع، اعتدى خلالها الاحتلال على الصحفيين واستهدفهم، في حين سجلت حالتا منع من السفر.

وفي جانب الاقتحامات والمداهمات، شنت قوات الاحتلال 3 عمليات مداهمة واقتحام لمنازل الصحفيين ومؤسسات إعلامية منعت فيها عقد مؤتمرات ثقافية، كما صادرت معدات وبطاقات صحافية وهويات لصحفيين اثنين، كما وثق التقرير 7 حالات تهديد واتهام بحق الصحفيين.

وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين المعتقلين داخل السجون، رصد التقرير 6 حالات تم خلالها منع الأسرى الصحفيين من لقاء محاميهم، وإخضاع الصحفيين المعتقلين لتحقيقات مكثفة وقاسية، لا تخلو من التعذيب النفسي والجسدي.

ونبّهت إلى التنغيص على الصحفيين المعتقلين وإرغامهم على دفع غرامات مالية باهظة، شرطًا للإفراج عنهم، أو الحبس المنزلي والإبعاد، والتي بلغت 4 حالات.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، أفادت اللجنة أن مواقع التواصل الاجتماعي واصلت ملاحقتها للمحتوى من خلال حذف وحظر وتقييد النشر وإغلاق حسابات العديد من الصحفيين والإعلاميين.

وتذرعت تلك الجهات بمُخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" لدى فيسبوك ويوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن 9 حالات تم خلالها حذف وحظر حسابات وصفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزامن نشر التقرير مع عقد جلسات محاكمة لـ 3 صحفيين فلسطينيين من الضفة الغربية في محكمتي "سالم" قرب جنين و"عوفر" قرب رام الله.

ويعتقل الاحتلال في سجونه قرابة الـ 22 صحفيًّا فلسطينيًّا، من أصل 5500 أسير فلسطيني منهم 42 سيدة وفتاة و250 طفلًا ونحو 450 معتقلًا إداريًّا، إلى جانب 1000 حالة مرضية.
رقم : 847844
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
2 آذار 2020
رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا
رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا
2 آذار 2020
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى
2 آذار 2020
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب
2 آذار 2020
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
29 شباط 2020
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
29 شباط 2020
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
29 شباط 2020
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
29 شباط 2020
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
29 شباط 2020
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
28 شباط 2020
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
28 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب