العميد باكبور يعلن تشكيل مقر بايولوجي لمكافحة كورونا

واضاف العميد باكبور أن الخبراء ومتخصصي الميكروبايولجي وعلم الفيروسات في القوة البرية لحرس الثورة ، كلفوا بمهمات في المناطق الملوثة بفيروس كورونا واستقروا في هذه المناطق.



وأكد باكبور ان القوة البرية للحرس الثوري تعقد جلسات مستمرة مع مؤسسة ابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي لتفعيل استخدام انظمة التطهير واستخدام سيارات (دي اس ام) لتطهير المناطق الملوثة بفيروس كورونا.



واشار الى ان وحدات الحرب الحديثة للقوة البرية لحرس الثورة انتشرت منذ اسبوع في مدينة قم وبدأت تطهير الشوارع والاماكن العامة، كما تقوم باعمال مماثلة في محافظات طهران وجيلان وكرمانشاه.