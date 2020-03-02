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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 12:26

ايران تنصح بعدم استغلال تفشي فيروس كورونا سياسيا

ايران تنصح بعدم استغلال تفشي فيروس كورونا سياسيا
وقال موسوي، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين عبر دائرة الفيديو المغلقة، ان البعض ممن يحاول التأثير على معنويات الناس بهدف التصيد بالماء العكر لاسيما وسائل الاعلام التي تدعي انتماءها الى ايران يجب أن لايستغلوا معاناة الناس وآلامهم في مثل هذه الاجواء.

واضاف: اذا كان هؤلاء ايرانيون عليهم أن يساعدوا المجتمع في النهوض لمكافحة هذا الفيروس بكل حيوية ونشاط وأن لايحاولوا مثل أسيادهم استغلال هذا الموضوع سياسيا ومن البديهي أن هذا الاعلام المعادي لن يترك تأثيرات سلبية على الشعب ولن يحقق أهدافه.

وأعرب عن أسفه لتفشي هذا الفيروس لكن الشعب والحكومة في ايران يكافحونه بجدية، موضحاً: أنه منذ تفشيه في الصين بدأت الاستعدادات في بلدان العالم حيث تتطلب مكافحته التعاضد العالمي اذ لايستطيع بلد ما تحمّل الاعباء وحده أو فرض العزلة على نفسه بهدف أن لايقع في مشاكل.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على مزاعم المسؤولين الامريكيين بشان مساعدة إيران لمواجهة كورونا، وقال اننا نشكك بنوايا الامريكيين ولن نعول على هذه المساعدات المزعومة كما اننا لسنا مستعدين لتلقي المساعدات التي لاتتعدى الكلام .

وقال موسوي ، أن العالم بدأ حالة التهيؤ منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، وبعد تحوله الى وباء اُتخذت حالة الطوارئ كما هو الحال في أي أزمة اخرى وبرزت الحاجة الى تعاطف وتعاون جميع الدول، بحيث لم يعد بامكان اي دولة أن تدعي انها تقف لوحدها أو تزعم انها بعيدة عن الخطر.
رقم : 847889
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