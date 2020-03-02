وفد من حماس برئاسة هنية يصل الى موسكو

وأفاد مصدر خاص لموقعنا أن الوفد الذي وصل يوم امس لاحد سيلتقي بعدد من المسؤولين الروس في مقدمتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وممثلين من وزارة الطوارئ ومجلس الدوما ومجلس الفيدرالية.



وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي في إطار التشاور حول التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحفية: إن الزيارة، تأتي تلبية لدعوة روسية، حيث ستوضع الحكومة الروسية في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا خاصة في القدس المحتلة وانتهاك المقدسات وضم الأراضي بالضفة.



وأضاف أن "الوفد سيشرح ما يعانيه قطاع غزة في ظل الحصار والقصف المستمر"، مبينا سعي الحركة لجلب المزيد من الدعم السياسي لقضيتنا من دولة وازنة كـ"روسيا".



ويضم الوفد إلى جانب هنية؛ صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، وماهر صلاح، رئيس حركة حماس في الخارج، وموسى أبو مرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية.