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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 12:49

العدوان السعودي يواصل الانتهاكات والجرائم بحق الشعب اليمني

العدوان السعودي يواصل الانتهاكات والجرائم بحق الشعب اليمني
وأوضح مصدر أمني يمني أن أضراراً بالغة لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي نتيجة القصف المدفعي المكثف لقوى العدوان، حيث أطلقت أكثر من 50 قذيفة مدفعية واستهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة بالمنطقة.

وقصفت قوى العدوان بصاروخي كاتيوشا وقذائف الهاون والمدفعية أماكن متفرقة في شارعي صنعاء والـ 50 ومنطقة سبعة يوليو بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى استهداف مكثف بالرشاشات من قبل قوى العدوان على قرى ومناطق متفرقة من مديرية حيس، واستهدفت قوى العدوان بأكثر من 25 قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوشا مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا .

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بعشرة صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأكد المصدر استشهاد طفل جراء القصف الصاروخي والمدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على محافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية نهم استهدفت شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب ومنطقة الخانق.

وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم ومرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمزارع والأسواق والممتلكات العامة والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية في ظل صمت دولي معيب.
رقم : 847897
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