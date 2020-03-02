امريكا تسجل ثاني حالة وفاة جراء فيروس 'كورونا'



والسبت اعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل ان يصاب بالفيروس.



ويواصل الفيروس انتشاره عالميا، في اوروبا واسيا واميركا، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من تحوله الى وباء عالمي.