الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 14:55

أنقرة: لا ننوي الدخول بمواجهة مع روسيا بسبب إدلب

أنقرة: لا ننوي الدخول بمواجهة مع روسيا بسبب إدلب
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريحات صحفية "على الجميع أن يعلم أننا لا ننوي المواجهة مع روسيا، وهدفنا إنهاء جرائم النظام ومنع التطرف والهجرة"، على حد تعبيره.

وعن العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة لمواجهة هجمات الجيش السوري، قال أكار "عملية درع الربيع تستمر كما هو مخطط لها، والجيش التركي يرد بالمثل على كل الهجمات".

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش السوري في مدينة إدلب، بجانب تدمير طائرة مسيرة تركية في نفس المدينة بواسطة الدفاعات الجوية السورية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أنه "تم إسقاط طائرتين من طراز سو – 24 تابعتين للجيش السوري"، مضيفة "تم تدمير 3 منظومات دفاع جوية تابعة للجيش السوري إحداها أسقطت طائرة مسيرة تركية".

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق، أن وحدات الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تركية بريف إدلب الجنوب الشرقي.

كما أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، حظر جميع أنواع الطيران، وتحديدا الطيران المسير، في شمال شرقي سوريا، فوق محافظة إدلب. وأكد البيان، أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".
رقم : 847910
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
علاوى يُرغم على الترجل من قطار رئاسة الحكومة العراقية
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
لماذا لن يدعم حلف الناتو تركيا عسكرياً في أزمة إدلب؟
2 آذار 2020
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
إتفاق مع طالبان أو هزيمة واشنطن في الحرب الأفغانية؟
2 آذار 2020
رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا
رهان أردوغان على الاتفاق مع إيران وروسيا
2 آذار 2020
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية عسكرية كبرى
2 آذار 2020
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب
الجيش السوري يستعيد السيطرة على مدينة سراقب
2 آذار 2020
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
روحاني: على شعوب وحكومات العالم الوقوف معا لمواجهة كورونا
29 شباط 2020
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
فيروس كورونا..احدث اسلحة الحرب البيولوجية
29 شباط 2020
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
بالفيديو: ساحة الحرب في إدلب بعيون مقاتلة سورية
29 شباط 2020
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
شهر عسل باكو في معمعة الصراع بإدلب
29 شباط 2020
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
قرار فرض عقوبات على تصدير الأسلحة لليمن.. الأهداف والنتائج
29 شباط 2020
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
ما هو جديد معادلة الردع بين المقاومة والصهاينة؟
28 شباط 2020
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما؟
28 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب