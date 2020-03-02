تركيا تأمل التوصل مع روسيا لوقف لإطلاق النار بإدلب

انقرة (اسلام تايمز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس.