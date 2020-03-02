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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 15:26

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنا مع انتخابات الكنيست

200 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنا مع انتخابات الكنيست
ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمقتحمين اليهود بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحامات، تزامنًا مع دعوات متطرفة أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل المزعوم"، لأنصارها وجماعات المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في يوم انتخابات الكنيست التي تجري اليوم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب المسجد الأقصى وفي محيطه، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
ولا تزال شرطة الاحتلال تواصل إبعاد العشرات من النساء والرجال عن الأقصى لفترات تتفاوت ما بين يومين وستة أشهر.

وفي السياق، أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "صلاة" داخل أنفاق الحائط الغربي للمسجد، مقابل قبة الصخرة المشرفة من أجل فوزه في الانتخابات.

وعشية انتخابات الكنيست، دعت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" و"اتحاد منظمات الهيكل"، المستوطنين والطلاب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية و"الإسرائيليين" إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للأقصى بالفترة الصباحية وفي ساعات الظهر أيضًا، والتي سيشارك فيها حاخامات "منظمات الهيكل".

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع انتخابات الكنيست التي ستجري اليوم، وكذلك عشية ما يسمى عيد "البوريم-المساخر" اليهودي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتتعمد منظمات "الهيكل" المزعوم تنظيم جولات استفزازية في ساحات الأقصى والقيام بطقوس وتلمودية وتقديم شروحات عن "الهيكل" الذي يحضرون لإقامته مكان قبة الصخرة المشرفة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية، يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.
رقم : 847922
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