تطابق في الرؤى بين هنية ولافروف حول صفقة ترامب

وبحث الجانبان ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: صفقة ترامب، المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين؛ حيث شهدت الحوارات تطابقًا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث.وشارك في اللقاء أيضًا نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في إقليم الخارج ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس موسى أبو مرزوق.من جهته، عد لافروف صفقة ترامب التي تسعى الإدارة الأميركية الحالية لفرضها بانها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتتعارض مع الإجماع الدولي.وأكد على أن صفقة ترامب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وتأتي كمحاولة أميركية للاستفراد المنطقة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات المتزايدة.ومن المقرر أن يجري وفد الحركة مشاورات مطولة تتركز حول الأوضاع في المنطقة مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، لا سيما مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشريق الأوسط.وتتركز المباحثات على التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية في ضوء الخطة الأميركية المسماة بــ"صفقة القرن" وتفعيل الدور الروسي لإيجاد حلول لقضايا المنطقة.