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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 15:32
آخر المستجدات حول فيروس كورونا في ايران
1- عدد المحافضات التي سجّلت فيها الاصابات : 27 محافظة
2- اجمالي عدد الاصابات : 1501 شخصا
3- اجمالي عدد الوفيات : 66 شخصا
4- اجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات لحد الان : 291 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847926
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