آخر المستجدات حول فيروس كورونا في ايران

1- عدد المحافضات التي سجّلت فيها الاصابات : 27 محافظة

2- اجمالي عدد الاصابات : 1501 شخصا

3- اجمالي عدد الوفيات : 66 شخصا

4- اجمالي عدد المصابين الذين تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات لحد الان : 291 شخصا.