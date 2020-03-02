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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 16:03

آخر تطورات ‘‘كورونا‘‘ في لبنان

آخر تطورات ‘‘كورونا‘‘ في لبنان
وأضاف البيان، "الحالة الاولى تتعلق بإبن المُصاب من التابعة السورية الذي شخص بتاريخ 28/2/2020. وكان هذا الابن البالغ من العمر 19 سنة قد قدم من ايران عن طريق سوريا بتاريخ 16 شباط وظهرت عليه عوارض خفيفة في اليوم التالي ونقل الفيروس إلى والده، الأب والأبن هما حالياً في المستشفى قيد العلاج".

وتابع، "الحالة الثانية ترتبط مباشرة بالحالتين الآنفتي الذكر وهو صديق لهما يبلغ من العمر 45 عاماً ظهرت عليه عوارض المرض بتاريخ 27 شباط، وهو قيد الحجر أيضاً داخل المستشفى، وأمّا الحالة الثالثة فهي زوجة المصاب الايراني الذي شخص بتاريخ 27/2/2020 وهما ايضاً موجودان في المستشفى قيد العلاج".

ووفق البيان، "يُصبح العدد الاجمالي للحالات بتاريخ 29 شباط سبعة إصابات جميعها مرتبط بالخارج، وحصلت العدوى لإثنين من هذه الحالات داخل لبنان ولكنها معروفة المصدر وهي تحت السيطرة".

ولفت إلى أنّه "بتاريخ الاول من آذار 2020 تم تحليل 55 عينة اظهرت النتائج ان ثلاثة منها ايجابية جميعها قادمة من ايران؛ اثنان بتاريخ 24 شباط وواحدة بتاريخ 27 شباط ليصبح العدد الاجمالي للحالات المثبتة مخبرياً هو عشرة حتى تاريخه".

وشدّد على أنّ " تقييم الوضع الحالي يؤكد عدم الانتشار المحلي المجتمعي لفيروس الكورونا في لبنان وبالتالي تكون وزارة الصحة العامة قد نجحت حتى الآن بإحتواء المرضى".

وفي الختام، عوّلت "الوزارة على وعي الوافدين من الدول التي تشهد انتشار محلي للوباء لجهة التقيد التام بأصول العزل المنزلي"، كما ناشدت "جميع المواطنين التزام تدابير الوقاية وتفادي الاشاعات والامتثال بباقي الدول بالتعاطي الحضاري والتضامن ومساندة مؤسسات الدولة لتخطي هذه المرحلة".
رقم : 847939
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