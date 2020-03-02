بيروت: اتخذنا الاجراءات اللازمة بالسجون لمواجهة “كورونا”

وأصدرت الوزارة بيانا الاثنين ردا على ” ما تناولته بعض الصحف المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي عن عدم اتخاذ مديرية السجون تدابير الوقائية لحماية السجناء”، وأكدت أنها “سبق واتخذت الاجراءات اللازمة منذ اليوم الاول لتفشي حالات فيروس كورونا في لبنان. وتم تزويد سجن روميه بثلاثة اجهزة”.



ولفتت الوزارة الى ان “وزير الداخلية العميد محمد فهمي اجرى اتصالا هاتفيا بوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لمتابعة تأمين اجهزة اضافية لتوزيعها على بقية السجون والنظارات واماكن التوقيف”، وتمنت على “وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار وتقصيها من مصادرها، فالاشاعات لا تساهم في عملية التوعية”.