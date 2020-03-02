الرئيس عون: كارلوس غصن دخل الى لبنان بصورة شرعية

موقف الرئيس عون حاء الاثنين خلال استقباله وزير الدولة للعدل في اليابان يوشي هيرويوكي، بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والسفير الياباني اوكوبو تاكيشي.



واشار الرئيس عون الى انه “ليس بين لبنان واليابان اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد”، ولفت الى ان “لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن منذ توقيفه والتحقيق معه منذ اكثر من سنة، من دون ان تلقى هذه المراسلات اي اجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة”.



وأوضح الرئيس عون للمسؤول الياباني ان “غصن دخل الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية”، وتابع “أما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله الى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده”، شاكرا اليابان على “المنح النقدية للوكالات الدولية العاملة في لبنان والتي تبلغها لبنان في رسالة من السفير الياباني في بيروت”.



بدوره، اعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في “تطوير العلاقات مع لبنان”، متمنيا “التعاون في ما خص قضية رجل الاعمال كارلوس غصن”.