ايران تدشن منصة بحرية جديدة بحقل الغاز الاضخم بالعالم

وأوضح "علي أصغر صادقي" مساعد متعهد مشاريع المراحل التطويرية رقم 22و23و24 بحقل بارس الجنوبي اليوم الاثنين، أن طاقة استخراج المنصة الجديدة "24B" تبلغ 14.2 مليون متر مكعب يوميا وبتدشينها فان حجم استخراج الغاز الغني في القسم البحري للمراحل التطويرية الثلاث المذكورة قد بلغ 56 مليون متر مكعب يوميا.



وأشار الى أن المنصة البحرية دشنت رسميا يوم الاحد 1 مارس/آذار 2020، فيما تم ادخالها مراحل العمليات وتجهيزها لاستخراج الغاز الغني في 10 فبراير /شباط الفائت، وهي أخر منصة بحرية في اطار المراحل التطويرية 22و23و24، مؤكدا بدء عمليات إرسال الغاز من المنصة الى المصافي الشاطئية.