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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 19:57

ارتفاع عدد الجامعات الايرانية ضمن التصنيفات العالمية الرائدة

ارتفاع عدد الجامعات الايرانية ضمن التصنيفات العالمية الرائدة
وورد في تقرير للمعهد المذكور ان مؤسسة "تايمز" أوردت قائمة تضم أسماء الجامعات المتفوقة في العالم بينها 40 جامعة ايرانية خلال العام الماضي، كما أورد نظام تصنيف "شنغهاي" اسماء 13 جامعة ايرانية في أحدث تصنيف له خلال العام الماضي واصلاح القائمة في العام المذكور.

وفي نظام «کیو اس» وردت اسماء 6 جامعات ايرانية ضمن الجامعات المتفوقة في القائمة المعدلة عن العام الماضي، كما أورد نظام (يورب) قائمة تضم اسماء 45 جامعة ايرانية بين 2500 جامعة متفوقة في العالم خلال العام الماضي.

وورد في نظام «لایدن» قائمة بأسماء 26 جامعة ايرانية وفي نظام «یو ـ مولتي رنك» قائمة تضم اسماء 19 جامعة ايرانية بين الجامعات المتفوقة في العالم للعام الماضي (2019).

كما أورد نظام «تایوان» اسماء 8 جامعات ايرانية متفوقة ونظام «یو. اس. نیوز» اسماء 31 جامعة ايرانية متفوقة ونظام (تصنيف الجامعات في العالم) اسماء 37 جامعة ايرانية متفوقة ونظام «راوند» اسماء 12 جامعة ايرانية متفوقة ونظام تصنيف (غرين متريك) نظام 23 جامعة و(مؤسسة تايمز للتعليم العالي) اسماء 29 جامعة ايرانية متفوقة خلال العام الماضي (2019).
رقم : 847986
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