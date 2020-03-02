السنغال تسجل أول إصابة بكورونا

ولا يزال فيروس كورونا يثير حالة من القلق في العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.



هذا وان العالم العربي لم يسلم من ذلك القلق، مع تزايد أعداد المصابين في عدد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط.