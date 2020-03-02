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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 20:09
السنغال تسجل أول إصابة بكورونا
ولا يزال فيروس كورونا يثير حالة من القلق في العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.
هذا وان العالم العربي لم يسلم من ذلك القلق، مع تزايد أعداد المصابين في عدد من الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
847992
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