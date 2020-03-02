نائب لبناني: مصرف لبنان دفع 71 مليون دولار فوائد يوروبوند

وراى السيد ان "سلامة ليس مدعوماً من اميركا، هو شريك الفاسدين بالدولة، يحمونه ويحميهم، آكِل ومْطَعْميهم، مِن مالك".



وأوضح النائب السيد أن "الدفع حصل بالتسلّل في عتمة الكورونا، ووزير المال لم يصدر توضيحاً".