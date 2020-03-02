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الاثنين 2 آذار 2020 ساعة 23:50

طائرات عسكرية روسية تعبر أجواء تركيا إلى سوريا

طائرات عسكرية روسية تعبر أجواء تركيا إلى سوريا
وأفادت مواقع غربية لمراقبة حركة الطيران الحربي، بأن الطائرة انطلقت من مطار عسكري روسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية ونفذت رحلتها إلى سوريا لتعود في نفس اليوم إلى روسيا.

وقبل ذلك، ذكرت الأنباء أن طائرتين عسكريتين "تو-154 ب-2" روسيتين، عبرتا المجال الجوي التركي يوم الأحد، دون أي عائق باتجاه قاعدة حميميم.

ويوم الاثنين عبرت مضيق البسفور سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "نوفوتشيركاسك" متوجهة إلى الساحل السوري.

وفي 28 فبراير، عبرت حاملتا صواريخ "كاليبر" المجنحة هما الفرقاطتان "الأميرال ماكاروف"، و"الأميرال غريغوروفيتش" مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين في طريقهما إلى سوريا.
رقم : 848025
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