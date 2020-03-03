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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 09:30

ايران وفرنسا تواصلان التعاون لمواجهة فيروس كورونا

ايران وفرنسا تواصلان التعاون لمواجهة فيروس كورونا
وكتب بهرام قاسمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين بانه حضر اجتماعا لـ "مركز ادارة الازمة" في الحكومة الفرنسية بحضور رئيس المركز وبعض مسؤولي وزارة الخارجية الفرنسية قدم خلاله عرضا لاجراءات وجهود الحكومة الايرانية في السيطرة ومواجهة فيروس كورونا.

واضاف، ان هذه المواجهة يجب ان تكون شاملة من قبل الجميع لذا فقد تقرر في ضوء خبرات البلدين في الكثير من المجالات، استمرار التعاون والتعاطي بين الجانبين في اطار تبادل المعلومات والابحاث وارسال المساعدات قدر الامكان.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا قد اصدرت الاثنين بيانا اكدت فيه تضامنها مع اسر ضحايا فيروس كورونا في ايران واعلنت عن ارسال مساعدات طبية ومالية لايران في مسار مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية البريطانية ان شحنة تتضمن كمية من العدة الطبية (كيت) المختبرية والقفازات والملابس الواقية الخاصة سيتم نقلها سريعا اليوم (الاثنين) بالطائرة الى طهران.

وتعهدت الدول الثلاث كذلك بتقديم مساعدة مادية بقيمة نحو 5 ملايين يورو لايران عبر منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية.
رقم : 848067
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