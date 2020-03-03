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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 10:05

عون لوزير العدل الياباني: ليس بيننا اي تعاون قضائي

عون لوزير العدل الياباني: ليس بيننا اي تعاون قضائي
وشدد ميشال عون​، في تصريح خلال لقائه وزير الدولة للعدل في ​اليابان​ يوشي هيرويوكي، على أن "​لبنان​ يحرص على افضل العلاقات مع اليابان ويتفاعل ايجابيا في دعم ترشيح رعايا يابانيين في منتديات ومجالس داخلية"، لافتا الى أن "​القضاء اللبناني​ سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على الاراضي اللبنانية، من دون ان يعني ذلك حصرية الملاحقة".

واشار ​الرئيس اللبناني​ الى أنه "ليس بين لبنان واليابان اي اتفاق تعاون قضائي او استرداد"، مبينا أن "لبنان راسل اليابان مرارا في موضوع رجل الاعمال اللبناني ​كارلوس غصن​ منذ توقيفه والتحقيق معه منذ اكثر من سنة، من دون ان تلقى هذه المراسلات اي اجابة رسمية من السلطات اليابانية المختصة".

وأكد عون أن "غصن دخل الى لبنان عبر مطار ​بيروت​ الدولي بصورة شرعية وبجواز سفر فرنسي وهوية لبنانية. اما ظروف خروجه من اليابان وانتقاله الى بيروت فهي غير معروفة حتى تاريخه وهو لم يفصح عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده"، موجهها الشكر الى اليابان على المنح النقدية للوكالات الدولية العاملة في لبنان والتي تبلغها لبنان في رسالة من ​السفير الياباني​ في بيروت.

وخلال اللقاء الذي حضره السفير الياباني في بيروت اوكوبوتاكيشي، اعرب الوزير الياباني عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع لبنان، متمنيا التعاون في ما خص قضية رجل الاعمال كارلوس غصن.
رقم : 848078
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